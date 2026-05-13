バンダイナムコホールディングスが後場急伸している。午前１１時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想は、売上高１兆３５００億円（前期比０．１％増）、営業利益１８５０億円（同２．４％減）、純利益１３００億円（同７．６％減）と減益予想ながら、中間配当を前年同期比２円増の２５円（年間配当は未定）としたことが好感されている。 世界各地域において先行きが不透明な状況が継続すると予測されるとし