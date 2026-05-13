【新華社アルシャー5月13日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟でこのほど、モンゴル相撲の講習会に503人が参加し、「最大規模のモンゴル相撲講習会」としてギネス世界記録に認定された。モンゴル相撲は「ブフ」とも呼ばれ、モンゴル族の三大競技に数えられる。2006年には国家級無形文化遺産リストに登録された。講習会では、講師を務めた国家級無形文化遺産の代表的伝承者、アルタウルさんが歴史や技の特徴、衣装・装具、競