きょうは晴れていても天気が急変し、にわか雨や雷雨の所がありそうです。晴雨兼用の傘があると便利です。【雨はいつ・どこで？】きょう13日の天気をCGで確認！発雷確率は東日本で高め地上は暑いですが、上空には寒気が流れこんでいるため、大気の状態が不安定になっています。急に雷雲が発生するおそれがあります。特に発雷確率が高いのが関東甲信と東海で、50％以上の所があるので、空模様の変化にお気をつけください。きょう、昼