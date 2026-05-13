戦時中、熊本県菊池市に存在した旧日本陸軍の航空基地「菊池飛行場」の戦没者を追悼する慰霊式が、地元住民たちによって執り行われました。 【写真を見る】「戦争の悲惨さと平和の大切さを伝えたい」菊池飛行場の空襲から81年69人の犠牲を悼み慰霊式熊本・菊池市 現在は住宅街となっているこの場所には、かつて飛行兵の訓練などを行う陸軍の飛行場があり、今もその遺構が残っています。 81年前、69人が犠牲に… 81年前の5