クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下：KKDJ）は、日本上陸20周年を記念し参加型企画『クリスピー・クリーム・ドーナツ ファン投票 2026』を実施。総投票数8万以上により1000種類以上の商品の中から選ばれた上位5品を、27日から6月23日（予定 ※なくなり次第終了）まで、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で期間限定復刻販売する。【写真】推しドーナツを一気に楽しめる『Love 5 ダズン ハーフ（6個）』同企画