若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。5月12日（火）に放送された同番組では、海外で活躍する“大物アーティスト”のゲスト出演に、MCの若槻が戸惑ってしまう場面があった。【映像】大谷翔平に次ぐ日本人第2位のインスタフォロワー数！NCT 127のYUTAとは？今回のゲストは、K-POP界で活躍する日本人アーティストの“パイオニア的存在”