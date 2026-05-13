俳優の有村架純（33）が12日、都内で行われた伊藤園の「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」イベントに登壇した。【もっと読む】“有村架純の次”は白石聖か長濱ねるか…TBS日曜劇場は“大手持ち回り”からフラーム最強へ長年CMキャラクターを務める伊藤園のお茶へのこだわりと原料純国産100％にちなみ、100％譲れないことについて聞かれると「あんまり強いこだわりはないが、強いて言うならお芝