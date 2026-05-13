今年1月に行われた三重県津市の市議会議員選挙で有権者にプリペイドカードを渡し、投票を依頼したとして公職選挙法違反の罪に問われている元市議の初公判が12日、津地方裁判所で開かれ、元市議は起訴された内容を認めました。公職選挙法違反の罪に問われているのは、津市の元市議会議員長谷川正被告（68）です。起訴状などによりますと、長谷川被告は今年1月に行われた津市の市議会議員選挙で有権者の自宅などを訪れ、1枚1000円の