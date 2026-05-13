カルビーは中東での戦争による供給網の問題を理由に、パッケージを白黒に変更する/Calbee（CNN）製菓大手のカルビーは12日、ポテトチップスのパッケージを一時的に白黒に変更すると発表した。イランでの戦争による調達の不安定化が原因で、全国の店頭から当面の間、カラフルなパッケージが姿を消す。カルビーは今回の措置について、「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、商品の安定供給を最優先とする観点から