オークネットは急反騰し、上場来高値を更新した。１２日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想は前回予想の７１０億円から７２０億円（前期比１２．３％増）、営業利益予想は１１０億円から１１５億円（同２０．８％増）とした。年間配当予想は２円増額し、中間・期末各２１円の合計４２円としており、業況と株主還元姿勢を好感し