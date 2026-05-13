13日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比1.7％増の589億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同2.8％増の434億円となっている。 個別では上場インデックスファンド日経銀行株１０ 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ銅上場投資信託 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００トップ２０