― ダウは56ドル高と3日続伸、ディフェンシブ株の一角に買い、ナスダックは3日ぶりに反落 ― ＮＹダウ 49760.56 ( +56.09 ) Ｓ＆Ｐ500 7400.96 ( -11.88 ) ＮＡＳＤＡＱ 26088.20 ( -185.92 ) 米10年債利回り4.453 ( +0.038 ) ＮＹ(WTI)原油102.18 ( +4.11 ) ＮＹ金 4686.7 ( -42.0 ) ＶＩＸ指数17.99 ( -0.39 ) シカゴ日経225先物 (円建て)62500 ( -160 )