中国のSNS・小紅書（RED）に6日、「日本の給料に衝撃を受けた」との投稿があり、反響が寄せられている。投稿者の男性は、沖縄県那覇市で見かけたカフェチェーンの求人募集の写真をアップした。募集要項には、ホール・キッチンスタッフのアルバイト・パートの給与が「時給1050円」と書かれている。投稿者は「人民元に換算すると50元にも満たない。他の先進国と比べるとずっと低い」とつづっている。この投稿に、中国のネットユーザ