ごく普通の日常にも、小さな旅心はある。たとえばいつもの道の植え込みに花が咲いたとか、なんだか今日は鳥の鳴き声が違うとか、日々の小さな変化にも、心ときめく。あるいは、日没の頃にランプの灯りで現れるカフェがあったらどうだろう……？ようこそ、おとぎの国の旅へ。宵闇に浮かぶランプの灯りが目印『カフェアラジン』＠足利市人を引き寄せ、出会わせるアラジンのマジック！「1日に天気予報何十回見るかわからないよ。今