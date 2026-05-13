東出昌大「死ねない理由を集めるフェーズがあった」、活動休止時の苦悩を激白
俳優の東出昌大が、11日にABEMAで配信された『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）#2に出演。活動休止時の苦悩を明かした。
【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン
焚き火を囲んだ夜の晩酌では、一度の失敗が許されない風潮への強い疑問を投げかけたウルフアロンの言葉を受け、東出も自らの過去を回顧した。「活動休止みたいなのだったり、スキャンダルとかがあった時に、自分が頑張りたくても仕事がない、何もないみたいな状態で、次に頑張る目標を見つけるってことは（難しかった）…」と言葉を紡いだ。
続けて「自分のためにポジティブなやりたいことを見つけるんじゃなくて、『死ねない理由を集める』みたいな」と、当時の追い詰められた心境を赤裸々に告白。「『俺がこれしたらあの人が悲しむな』『死んだら悲しむな、子どもが悲しむな』とか、そういう死ねない理由を集めていったフェーズがあった」と語った東出は、「俺は生きたいって思ったから…生きたいと思えないって辛い。生きたいと思えない人はきついだろうなと思う」と吐露。都会から離れた大自然の中で、それぞれの本音と飾らない素顔が垣間見える一夜となった。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。
ABEMAオリジナルエピソードを含む全6回配信の同番組初回（#1、2）ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場した。
【写真】不思議な光景…焚き火を前に本音を語り合う東出昌大、フワちゃん、ウルフアロン
焚き火を囲んだ夜の晩酌では、一度の失敗が許されない風潮への強い疑問を投げかけたウルフアロンの言葉を受け、東出も自らの過去を回顧した。「活動休止みたいなのだったり、スキャンダルとかがあった時に、自分が頑張りたくても仕事がない、何もないみたいな状態で、次に頑張る目標を見つけるってことは（難しかった）…」と言葉を紡いだ。
同番組は、5年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営生活の一部始終を映し出し、大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」。
ABEMAオリジナルエピソードを含む全6回配信の同番組初回（#1、2）ゲストには、新日本プロレス所属のウルフアロンと、スターダム所属のフワちゃんが登場した。