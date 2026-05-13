北海道在住のキヨさんが描いた、対照的な父と母を描いた漫画が、Xで合計3800以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者が70代の母に動物のかわいい動画を見せたところ、「これ、AIなんじゃないの？」と即座に疑われました。一方、父はというと…という内容で、読者からは「お母さんすごい」「ネットリテラシー高すぎる…」「最近のフェイクニュース、すごいですもんね」などの声が上がっています。A