北海道在住のキヨさんが描いた、対照的な父と母を描いた漫画が、Xで合計3800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者が70代の母に動物のかわいい動画を見せたところ、「これ、AIなんじゃないの？」と即座に疑われました。一方、父はというと…という内容で、読者からは「お母さんすごい」「ネットリテラシー高すぎる…」「最近のフェイクニュース、すごいですもんね」などの声が上がっています。

AI時代ならでは？70代母の“鋭い違和感”

キヨさんは、Xとインスタグラム、ブログでエッセー漫画を発表しています。キヨさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

キヨさん「母は70代なのでインターネットの類に疎いと思っていたのですが、AIの存在を知っていて驚きました。しかも怪しい動画に疑心暗鬼になっているのが面白くて漫画にしました」

Q.キヨさんがお母さまに見せた動画は、実際のところAIだったのでしょうか。

キヨさん「母に見せたのはAIではなく、本物の動画でした。コアラが人間のようにくつろぐ動画だったので、確かにAIのように見えたかもしれません（笑）」

Q.お父さまが見せてきた動画を、キヨさん自身もすぐにAIだと気付きましたか。

キヨさん「AI特有の不自然な違和感や、現実では考えにくい設定が見られたため、私はすぐにAIで作られたものだと気付きました」

Q.お母さまは、普段からネットの情報を慎重に確認されることが多いですか。

キヨさん「ネットの情報には慎重だと思います。私にネットの情報を教えてくれるとき、『ネットで見たことだから、確かな情報か分からないけど…』と前置きしてから話し始めます」

Q.AIが身近になっていることについて、どのように感じていますか

キヨさん「数年前のAI動画はクオリティが低く、すぐ見分けられましたが、今は本物と見間違えるほどリアルになっています。今後の進化に期待する一方で、不安も感じています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

キヨさん「『お母さん、さすがです』や、『お父さんの隣にお母さんがいてよかった』という、両親を気にかけてくださるコメントを多くいただきました。また、『AI画像や動画は、そのように明記してほしい』という意見もあり、本当にその通りだと思いました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

キヨさん「読んでくださる方が少しでもクスッと笑ったり共感したりできる作品を、のんびりと続けていきたいと思っています。また、北海道に暮らしているので、この地域特有の面白さや出来事を漫画でお伝えできればと考えています」