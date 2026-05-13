イオンリテールのMVNOサービス「イオンモバイル」は、2025年の「参考速度」の計測結果を公開した。

「参考速度」は、ホームページなどに記載される規格上の最大速度である「最大通信速度」に対して、よりユーザーの利用環境に近い環境で測定された通信速度。イオンモバイルは2020年度より、電気通信サービス向上推進協議会のガイドラインに従い、参考速度を測定している。

測定場所はYP虎ノ門、測定端末はGalaxy S22。参考速度は、24時間10分おきに計測を行い、平日と休日それぞれ5回実施した結果を同一時刻内で平均した値。

タイプ1(au回線)

平日の通信速度(平均値)

休日の通信速度(平均値)

タイプ1(NTTドコモ回線)

平日の通信速度(平均値)

休日の通信速度(平均値)

タイプ2(NTTドコモ回線)

平日の通信速度(平均値)

休日の通信速度(平均値)

回線 計測日 タイプ1(au回線) 平日: 7/7, 7/8, 7/10, 7/11, 7/14休日: 7/5, 7/6, 7/12, 7/13, 7/1 タイプ1(NTTドコモ回線) 平日: 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11休日: 7/5, 7/6, 7/12, 7/13, 7/19 タイプ2(NTTドコモ回線) 平日: 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8休日: 8/2, 8/3, 8/9, 8/10, 8/16