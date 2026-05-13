テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）の12日放送回では、近代彫刻の巨匠作が登場。“ド級値”の鑑定結果に驚いた。【実物映像】実は巨匠作だった！「いらないから捨てて」と言われた像に”ド級値”25年程前、学生寮の管理をしていた依頼人の父が、寮母の引越しの手伝いをした際、「田中先生鬼」と書かれたプラスチック製のケースを発見。開けてみると、高さ7.5センチの小さな木彫りの鬼の像が出てきた。