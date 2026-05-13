『なんでも鑑定団』“ほしいならあげます”入手した像、本人評価額30万円→“ド級値”の鑑定額に驚き 巨匠作と判明「なぜ断言できるかと言いますと…」

『なんでも鑑定団』“ほしいならあげます”入手した像、本人評価額30万円→“ド級値”の鑑定額に驚き 巨匠作と判明「なぜ断言できるかと言いますと…」