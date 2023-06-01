【Amazon：Pixio ゲーミングモニター「PX249 Wave」・「PX246 Wave」】 セール期間：5月13日～5月19日23時59分 AmazonにてPixioのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。期間は5月19日23時59分まで。 対象商品には、240Hzの高リフレッシュレートに対応した「PX249 Wave」と、120Hzに対応した「PX246 Wave」など、カラーバリエ}