12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円安の6万2610円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては132.57円安。出来高は3175枚となっている。 TOPIX先物期近は3885ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.10ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 626