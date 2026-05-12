　12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円安の6万2610円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては132.57円安。出来高は3175枚となっている。

　TOPIX先物期近は3885ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.10ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62610　　　　　 -50　　　　3175
日経225mini 　　　　　　 62620　　　　　 -30　　　 74879
TOPIX先物 　　　　　　　　3885　　　　　 +16　　　　6789
JPX日経400先物　　　　　 35490　　　　　 +40　　　　 322
グロース指数先物　　　　　 805　　　　　　+0　　　　 231
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース