日経225先物：12日22時＝50円安、6万2610円
12日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比50円安の6万2610円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万2742.57円に対しては132.57円安。出来高は3175枚となっている。
TOPIX先物期近は3885ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.10ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62610 -50 3175
日経225mini 62620 -30 74879
TOPIX先物 3885 +16 6789
JPX日経400先物 35490 +40 322
グロース指数先物 805 +0 231
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3885ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.10ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62610 -50 3175
日経225mini 62620 -30 74879
TOPIX先物 3885 +16 6789
JPX日経400先物 35490 +40 322
グロース指数先物 805 +0 231
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース