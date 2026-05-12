＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】物言い協議で注目を集めた行司の表情幕下の取組で際どい決着があり、4分を超える物言い協議で行司が見せた“表情”にファンの注目が集まった。その緊迫した面持ちに「行司さん泣かないで」「災難だ」とコメントが相次いだ。幕下三十六枚目・雷道（雷）と幕下三十七枚目・安響（安治川）の一番。立ち合い右四つがっぷりに組んだ両者。まわしを掴んで引きつけ合う激