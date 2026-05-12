◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・元山飛優内野手が、12日のヤクルト戦で右前打を放ち移籍後初安打をマークした。6―0の9回1死二塁から代打で登場。6番手・拓也から一、二塁間を破る安打を放った。20年ドラフト4位で入団した古巣・ヤクルトから、記念すべき一打。代打として存在感を示した。