11日、阿蘇市の動物園「阿蘇カドリー・ドミニオン」から脱走していたヤマアラシが捕獲されました。阿蘇カドリー・ドミニオンによりますと、12日午後4時40分頃「ヤマアラシが逃げた」とカドリー・ドミニオンから警察に通報があり、警察などと捜索していました。当初2匹の行方がわからなくなっていましたが、1匹は午後4時半頃に、もう1匹は午後7時半頃捕獲されました。捕獲されたヤマアラシにけがはなく、けがをし