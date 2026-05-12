鮮やかな色で目をひくポテトチップスのパッケージは、白黒の石油原料節約パッケージに変更されることになりました。ナフサなどの原料節約で、パッケージの変更を余儀なくされる商品も出始めています。■白と黒の2色に…「カルビー」苦渋の決断カラフルで食欲そそるパッケージが、今後、こうなります。新倉久美子記者「発表された新しいパッケージですが、白と黒の2色になっていて、ポテトチップスの写真やキャラクターもいなくなっ