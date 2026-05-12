FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、新曲「ニガテオソロイ」を5月20日に配信リリースすることを発表した。新曲「ニガテオソロイ」は、7月29日リリースのメジャー1st CDシングル「夏いぞん」の収録曲で、好きな人との絆を歌った少し風変わりなラブソングになっているという。5月20日のフル尺配信を前に、5月13日からTikTok・Instagramにて楽曲の一部が先行配信されるので、ぜひチェックして欲しい。「ニガテオソロイ」ジャケット写真メジャ