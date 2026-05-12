13日(水)の午後は東日本や東北南部を中心に、急な雷雨に注意が必要です。また、5月はひょうが降りやすい時期です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■13日は平野部でも雷雨のおそれひょうにも注意を13日(水)も九州から北海道の広い範囲に日差しが届く見込みです。ただ、上空に流れ込む寒気の影響で、大気の状態が不安定となりそうです。13日(水)昼過ぎの発雷確率は、近畿から東北南部の広い範囲で30％以上、東日本の