西日本シティ銀行の行員が、個人情報を含む職場の映像などをSNSに投稿した問題で、トップが12日、謝罪しました。■西日本シティ銀行・村上英之 頭取「金融機関にとって、お客さま情報の管理は信頼の基盤でございます。当行は本件を重く受け止め、事実関係や原因等の検証を行い、再発防止と信頼回復に努めてまいります。」この問題は、西日本シティ銀行の行員が、個人情報を含む銀行内の様子を撮影した動画や写真をSNSに投稿し、拡