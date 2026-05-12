FLO〈フロプレステージュ〉は、2026年5月14日から、季節のプレミアムタルト第2弾「〜メロン〜」など、旬のメロンを使った初夏の新作スイーツを発売する。【旬のメロンを使った初夏の新作スイーツ 画像一覧はこちら】〈5月14日発売 メロン商品ラインアップ(各税込)〉◆季節のプレミアムタルト〜メロン〜ホール(約14cm):3,445円カット(1/4サイズ):853円旬のメロンを主役に使った、「季節のプレミアムタルト」第2弾のタルト。厚焼きの