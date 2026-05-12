【FLO〈フロプレステージュ〉】メロンのタルトやショートケーキなど…初夏の新作スイーツ発売

FLO〈フロプレステージュ〉は、2026年5月14日から、季節のプレミアムタルト第2弾「〜メロン〜」など、旬のメロンを使った初夏の新作スイーツを発売する。

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〈5月14日発売 メロン商品ラインアップ(各税込)〉

◆季節のプレミアムタルト〜メロン〜

ホール(約14cm):3,445円

カット(1/4サイズ):853円

旬のメロンを主役に使った、「季節のプレミアムタルト」第2弾のタルト。厚焼きのタルト型を使った香ばしいシュクレ生地に、チーズとプリンの2種を組み合わせた特製アパレイユを流し、濃厚なコクを引き出した。仕上げに、メロンを中心に、苺やブルーベリー、オレンジなど、彩り豊かなフルーツを飾っている。

◆メロンのスペシャルショートケーキ

ホール(約18cm):4,957円

カット(1/8サイズ):583円

芳醇な香りのメロンを、口どけの良いスポンジとなめらかなシャンティクリームで挟んだ。

◆メロンのカスタードタルト

ホール(約15cm):2,991円

カット(1/4サイズ):691円

香ばしく焼き上げたアーモンドクリームのタルト台に、ディプロマットクリームとスポンジを重ね、青肉メロンと苺を盛り付けた。サクッとしたタルトの食感と、メロンの甘みが楽しめる。