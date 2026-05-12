J１の京都サンガF.C.は５月12日、「【定期】チームの遠征等に関するお願い」と題した声明を出した。クラブは「定期的にご周知させていただいていることではございますが、遠征などの移動時に選手やスタッフに対し、公共交通機関（駅、空港）やホテル等の公共施設などでサインや写真撮影等を依頼されるケースが見受けられます」と報告。次のように呼びかけた。「みなさまご承知の通り、公共交通機関や公共施設は他のお客様もご