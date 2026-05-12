「シアターマド」 の会館準備室と入り口（シアターマド提供） 香川県丸亀市の新しい市民会館、シアターマド（THEATRE MAdo）が2026年9月6日に開館します。開館初月の9月に練習などで施設の利用を希望する個人・団体の抽選を6月1日に行います。 対象施設は大ホール、小ホール、スタジオA～D、マルチスペースA～D、ミーティングルームA～C、和室1～