国際卓球連盟（ITTF）は11日、2026年第20週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計14人がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が3位に浮上した。早田ひな（日本生命）は前週から1つ順位を上げ10位、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）はそれぞれ12位、13位で順位を維持した。張本は自身初となるトップ3入り。10日まで行われていた「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ