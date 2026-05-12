国際卓球連盟（ITTF）は11日、2026年第20週の世界ランキングを発表した。

■日本女子は計14人がトップ100入り

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が3位に浮上した。早田ひな（日本生命）は前週から1つ順位を上げ10位、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）はそれぞれ12位、13位で順位を維持した。

張本は自身初となるトップ3入り。10日まで行われていた「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」でも日本代表をけん引し、10勝をマークしていた。

なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（いずれも中国）は変動なし。前回まで3位の陳幸同（中国）は4位となっている。

橋本帆乃香（デンソー）は1つランクアップで14位、長粼美柚（木下グループ）は変動なしで16位。佐藤瞳（日本ペイントグループ）25位、木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）26位で続いている。

横井咲桜（ミキハウス）は31位、平野美宇（木下グループ）は33位、赤江夏星（日本生命）は42位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は56位でいずれも順位を下げた。

また、兼吉優花（中央大）は76位、竹谷美涼（香ヶ丘リベルテ高）は78位、出澤杏佳（レゾナック）は101位。笹尾明日香（日本生命）は108位、面田采巳（愛工大）は114位

今週は日本女子から計14選手がシングルスでトップ100入りを果たした。

■日本女子選手の世界ランキング推移（2026年5月11日更新）

■トップ100以内の日本女子選手ランキング

3位 （↑）：張本美和

10位（↑）：早田ひな

12位（-）：大藤沙月

13位 （-）：伊藤美誠

14位（↑）：橋本帆乃香

16位（-）：長粼美柚

25位（↓）：佐藤瞳

26位（↓）：木原美悠

31位（↓）：横井咲桜

33位（↓）：平野美宇

42位（↓）：赤江夏星

56位（↓）：芝田沙季

76位（↓）：兼吉優花

78位（↓）：竹谷美涼