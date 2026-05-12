【ぬいぐるみ収納「ぬいタワー デスクタイプ LBR-200」】 5月 発売予定 価格：オープン 参考価格：10,400円 ビーズの趣味グッズブランド「BIBILAB（ビビラボ）」は、ぬいぐるみ収納「ぬいタワー デスクタイプ LBR-200」を5月に発売する。価格はオープンで、参考価格は10,400円。 推し活をより楽しく便利にする「ビビファボ」シリ&