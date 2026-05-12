【ぬいぐるみ収納「ぬいタワー デスクタイプ LBR-200」】 5月 発売予定 価格：オープン 参考価格：10,400円

ビーズの趣味グッズブランド「BIBILAB（ビビラボ）」は、ぬいぐるみ収納「ぬいタワー デスクタイプ LBR-200」を5月に発売する。価格はオープンで、参考価格は10,400円。

推し活をより楽しく便利にする「ビビファボ」シリーズの「ぬいぐるみ収納 ぬいタワー」から、ゲーマー向けに特化した「デスクタイプ LBR-200」が登場。ゲーミングデスク専用の「浮かせる」ぬいぐるみ収納となっており、天板にクランプで固定して、デスク上空のデッドスペースが「ぬいぐるみの祭壇」になる。360度どこからでも愛でられる円形ワイヤー棚を採用したポールラックに、天板設置用のクランプ固定パーツが付属。今使っているゲーミングデスクに後付けして、大容量の浮かせるディスプレイを実現する。

ホコリが溜まりにくく、落下防止のエンドバーにはキーホルダーを吊り下げることも可能。デスク固定用クランプと自立用脚部プレートの2種類が付属する。また、棚板の取り付け範囲が広がる支柱延長用ポールも同梱し、ぬいぐるみの数・サイズに応じて柔軟なカスタマイズが可能となっている。

ぬいぐるみ収納「ぬいタワー デスクタイプ LBR-200」

5月 発売予定

価格：オープン

参考価格：10,400円

「推しぬい」から「ぬいキーホルダー」まで幅広く対応

「たっちぬい」を飾るのにちょうどいい、直径18.5cmの棚板が3枚付属。デスクサイドで邪魔になりにくいコンパクトさで、すっきり＆かわいく大量のぬいぐるみをディスプレイできる。

また、ぬいぐるみの落下を防ぐエンドバーには、キーホルダーを吊り下げることも可能。思い思いに飾り付けて、推しで埋め尽くした「ぬいタワー」を建設しよう。

選べる2つの設置方法

デスク天板に取り付けて省スペースに設置できる「クランプ固定」と、部屋の好きな場所に自立させて飾れる「スタンド固定」が選べる、2つの脚部パーツが付属。部屋のレイアウトに応じて、設置方法を自由に切り替えられる。

ホコリが溜まりにくいワイヤー棚

ぬいぐるみの足を引っ掛けて立たせやすく、またホコリも溜まりにくいワイヤー棚板を採用。円形なので、すべてのぬいぐるみを最前列に飾ることができる。「後ろに置いた子が隠れて見えない……」をなくし、コレクション全体が美しく見渡せるよう360度にぐるりと並べることが可能。

棚位置・支柱の長さ調整

棚板の固定位置は、2.5cm間隔で自由に調節できる。また、ぬいぐるみのサイズや飾り方にあわせて支柱の長さを調整できる、延長用ポール（20cm）も付属。「推しぬい」を最も美しく飾れるディスプレイを追求できる。

ぬいぐるみを360度から愛でられる円形ワイヤー棚

飾り方に困りがちなキーホルダータイプも吊るしてディスプレイ

厚み1.5～4.5cmのデスク天板に取り付けが可能

製品概要

製品名：ぬいぐるみ収納「ぬいタワー デスクタイプ LBR-200」

カラー：ホワイト

サイズ： クランプ使用時：20.5×20.5×80.5cm（幅×奥行×高さ）※クランプ部は含まない

脚部皿使用時：27×27×81cm（幅×奥行×高さ）

耐荷重：3kg（プレート：各1kg）

価格：オープン価格

参考税込：10,400円