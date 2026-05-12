この記事をまとめると ■歯磨き粉でお馴染みのサンスターは自転車部品販売から創業した ■スプロケットやブレーキディスクなどバイク用製品を通じて世界的企業へ ■接着剤技術で自動車業界にも進出した モビリティ産業を縁の下で支える重要企業 サンスターといえば、まず歯磨き用品を思い浮かべるかもしれない。それと同時に、じつはクルマやバイクとも関連のある企業であることはあまり知られていないのではないか。 サンスタ