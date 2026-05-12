珠屋櫻山が展開する「CAFE OHZAN(カフェオウザン)」は5月1日、ブランド初となるオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を、都内直営4店舗で発売した。2年の歳月をかけて開発したスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」同ブランドでは、看板商品「チョコレートラスク」に負けない存在感を持つ一杯を目指し、2年の歳月をかけて完成させた。開発パートナーには、卓越した焙煎技術で知られる大阪・兵庫