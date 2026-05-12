いつも笑顔で、年を重ねるごとに輝きを増している羽田美智子さん。しかし、若い頃は不摂生な生活を送り、不調に悩まされ続けてきました。そんな羽田さんのピンチを救った発酵食品の魅力とは――（撮影：浅井佳代子構成：内山靖子）【写真】お手製の味噌を持ってにっこり* * * * * * *乱れた食生活で不調のオンパレードに今でこそ、健康を意識して発酵食品を取り入れた和食を好んで食べていますが、若い頃は食事に無頓着でした。1