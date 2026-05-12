いつも笑顔で、年を重ねるごとに輝きを増している羽田美智子さん。しかし、若い頃は不摂生な生活を送り、不調に悩まされ続けてきました。そんな羽田さんのピンチを救った発酵食品の魅力とは――（撮影：浅井佳代子 構成：内山靖子）

【写真】お手製の味噌を持ってにっこり

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乱れた食生活で不調のオンパレードに

今でこそ、健康を意識して発酵食品を取り入れた和食を好んで食べていますが、若い頃は食事に無頓着でした。

18歳で茨城から上京し、20歳のときに俳優デビュー。当時は、ドラマの撮影終了時刻が29時、翌日のスタートが朝8時なんていうスケジュールが当たり前だったんです。

ですから、撮影期間は朝、昼、晩、夜食と1日4食を現場で食べることになります。しかも、ロケ弁のおかずは唐揚げやとんかつなどの揚げ物が定番で、撮影の合間に外食するときは、もっぱらラーメンに餃子。20代の頃は、ただ「空腹を満たすため」に食事をしていたような気がします。

そんな食生活を続けていたものの、最初の数年間は不調を感じることもありませんでした。おそらく、上京するまでの18年間、地元で採れた旬の野菜をふんだんに使った和食を母が食べさせてくれていたおかげで、体の土台ができていたのでしょう。

それが、25歳を過ぎたあたりから体調を崩すことが増えてしまったんです。仕事のストレスや睡眠不足で疲労が蓄積していたこともあり、現場ですぐ風邪をもらうようになりました。

気力でなんとか仕事をこなしていたものの、スケジュールがハードになると体力が追いつかなくて。体調を崩して2度も入院する羽目になったのは、苦い思い出です。

30代後半には、さらなる不調に襲われました。毎日夕方になると微熱が出て、何とも言えない不安感に襲われるんです。動悸や不眠に悩まされ、原因不明の蕁麻疹も治らない。

まさに不調のオンパレードだったのに、病院で検査をしても何の問題も見つかりませんでした。医師から「気のせいだよ」「精神科に行ったほうがいいのでは？」と言われましたが、本当に体がつらかったんですよ。

原因がはっきりしない不調を抱えたまま40代半ばを迎えた頃、胆のうに石が溜まって、摘出手術を受けることに。そのときにようやく、自分の体が悲鳴を上げていることに気がついたのです。

頭では「まだ頑張れる」と思っていたけれど、体のほうは「ご主人さまの言うことは聞けません！」と、限界を迎えていた。そこから、体が喜ぶような環境を自分で整えなければいけないと、真剣に考えるようになりました。

消化にいい和食でスッキリ快腸

自分の体を健やかに保つためには何から始めればいいのだろう？ と考えていたときに出会ったのが、とある東洋医学の先生でした。

「普段、何を食べていますか？」と聞かれたので、食べたものを書き出してみたら、恥ずかしくなってきたんです。麺類が何日も続いたり、脂っこいおかずが山盛りのロケ弁で1日3食済ませたり。

先生からは、「野菜が足りない。しかも食べている量が多すぎる」と指摘され、まずは朝食をリンゴだけにしてみました。すると2週間後には腸が軽くなり、心身ともにスッキリしたのです。

その後、量だけでなく、質も見直すことに。たとえば、私がかつて大好きだったファストフードのフライドポテト。「消化に時間がかかるので胃腸に負担をかける」という話を聞いて、食べるのを控えました。

また、友人夫妻とおしゃべりしているときに、食器洗いを担当しているというご主人が「和食のときは皿洗いが簡単なんだよ」とつぶやいた言葉にハッとして。

中華やイタリアンのときは油がギトギトで2度洗いしなければならないけれど、和食のときはさっと水洗いするだけできれいになる、と言うのです。つまり、体の中でも似たことが起こっているのではないかと。

とくに私は脂肪の分解をサポートする胆のうを取ってしまったので、脂っこい物を食べると胃もたれや便秘になりがちでした。

そう考えたときに、子どもの頃に母が作ってくれていた和食が、自分の体には一番合っているのではないかと気づいたのです。和食は消化にいいだけでなく、納豆やぬか漬け、味噌、醤油、麹など、体にいい菌が含まれた発酵食品が豊富ですからね。

母は、実家が営む商店を切り盛りしながら毎日美味しい和食を用意してくれていましたが、これが私の元気の源だったんだと痛感しました。

それ以来、食生活はご飯とお味噌汁にぬか漬けが基本です。また、茨城出身なので納豆は欠かせません。お味噌汁には旬の野菜やキノコを入れたり、冬場はお味噌に酒粕を加えたり。鮭や里芋、ネギ、ニンジンなどを加えて、けんちん汁にすることもありますね。

晩ご飯のおかずには、お肉やお魚の西京漬けを焼くことが多いです。白味噌とみりんに酒、少量のお砂糖を合わせたものに漬け込むだけで食材が軟らかくなりますし、味噌や酒に含まれている体にいい菌も摂れるので、重宝しています。

一汁一菜のシンプルな食卓ですが、私の年齢にはこのくらいの量がちょうどいい。料理研究家の土井善晴さんも、「家庭の主婦はシェフではない。旬の食材を使った一汁一菜で十分」だとおっしゃっていますしね。

外食する際には、フレンチやイタリアンなども楽しんでいますよ。ただ、お肉を食べすぎたときは、消化・吸収・分解を助けてくれる植物由来の酵素タブレットを摂ったり、整腸効果のあるびわ茶を飲んだりするようにしています。

今では体調もすっかり良くなりました。風をひかなくなり、インフルエンザが流行っていてもすこぶる元気です。50代後半になったので、シミやシワはそれなりにあるものの、吹き出物や肌荒れなどのトラブルに悩まされることもなくなりました。

仕事の忙しさは相変わらずですが、以前のような不調とも無縁。30代の頃より、57歳の今のほうが絶好調です。

運動面では、何かハードなトレーニングをしているわけではありません。欠かさず続けているのは、寝る前のストレッチと、朝のラジオ体操くらいでしょうか。

でも、第1と第2を通しでやるとけっこういい運動になりますし、腸が刺激されるからか、毎日スッキリ快腸です。

＜後編につづく＞