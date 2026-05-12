歌手で女優の知念里奈が12日、自身のインスタグラムを更新。自身が出演した舞台を祖母が訪れたことを報告した。 【写真】感謝の熱いハグ沖縄から訪れた95歳の祖母との愛があふれる 知念は「観劇に来てくれた95歳になるおばあちゃん。 『生きてるうちはまた観にくるさー』 と言い残して無事に帰沖しました。 ありがとう♡ また観てもらえるように頑張ります。」と記し、高齢にもかかわらず、はるばる沖縄から来