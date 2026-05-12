超特急が、11月26日に東京ドーム追加公演を開催する。 （関連：【映像あり】東京ドーム追加公演を開催する超特急、23rdシングル『ガチ夢中！』タイトル曲MV公開） 本情報は、5月11日に行われたメンバー生配信にて発表されたもの。追加公演のチケットは、5月15日18時より『夢の青春8きっぷ』会員先行が開始となる。 また、生配信同日には23rdシングル『ガチ夢中！』をデジタル配信し、タイトル曲「ガチ