超特急が、11月26日に東京ドーム追加公演を開催する。

（関連：【映像あり】東京ドーム追加公演を開催する超特急、23rdシングル『ガチ夢中！』タイトル曲MV公開）

本情報は、5月11日に行われたメンバー生配信にて発表されたもの。追加公演のチケットは、5月15日18時より『夢の青春8きっぷ』会員先行が開始となる。

また、生配信同日には23rdシングル『ガチ夢中！』をデジタル配信し、タイトル曲「ガチ夢中！」のMVを公開。本映像は、応援団に扮した超特急が小人サイズになり、夢中で何かに取り組んでいる人の元で応援する姿が描かれている。

同MVでは、『夢中で何かに取り組んでいる人』と『応援団』両方を超特急メンバーが演じ、“超特急を応援する、超特急”というユニークな構図に。振付はs**t kingzのkazuki、アバンギャルディのプロデュースを行なうakaneが制作しており、過去一番で激しいと評されるシンクロ性のあるダンスと、真似しやすいキャッチーな振り付けがポイントとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）