5月11日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007」では、タイムマシーン3号が登場。“遅咲き芸人”として、デビューから現在に至るまでの苦節26年を振り返った。関太、山本浩司ともに幼少期からバラエティー番組に夢中で、「お笑い芸人さんはかっこいい」「海砂利水魚（現・くりぃむしちゅー）さんがやってた漫才が本当に好きで」と、お笑いの道へ。二人は専門学校で出会い、 “あまり者同士”でコンビを結成。「なるべく嫌わ