古矢渚の人気BL漫画を実写化する7月1日スタートのドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）より、奥智哉と杢代和人（原因は自分にある。）がダブル主演を務めることが発表され、コメントが到着した。【写真】渉（奥智哉）＆千晴（杢代和人）のソロビジュアル原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WAL