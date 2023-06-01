日本代表の森保一監督がGoogle PixelのCMに初登場することが発表された。Google Pixelの新TVCM「Google Pixel 10 Pro：高画質インカメ篇 #TeamPixel」は、2026年5月12日（火）より全国で放送開始となる。CM出演前からGoogle Pixelのユーザーで、プライベートでも出会ったサッカーファンとセルフィーを撮るという森保監督。普段撮る写真については「孫の写真を撮ります。あとは仕事で日本全国や世界中へ行くので、行った先の素