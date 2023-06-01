次回の「大悟の芸人領収書」は5月18日23時59分放送！【特別企画】密着!カカロニ栗谷〜童貞芸人が1年半後、父になる〜【芸人ゲスト】カカロニ・栗谷 カカロニ・すがやぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1リンダカラー∞・Den