重機や作業員が入り、復旧工事が進む道路陥没の現場。右側にある波状の鉄板が「土留め」＝１１日午前１１時５分ごろ、横浜市西区横浜市西区の市道で発生した道路陥没は１１日、仮復旧作業が完了し、通行止めが解消された。市によると、仮復旧では砕石の埋め戻しやアスファルトの敷設などを行い、同日午後６時４０分に交通規制が解除された。本復旧のめどは立っていないという。神奈川県警戸部署などによると、陥没は８日に確